Orquesta sinfónica brasileña vincula a violinista de Unibac en Bolívar

Luego de una exigente proceso de audiciones, la Orquesta Bachiana Jovem, de Sao Paulo (Brasil), incorporó a la violinista María Victoria Silva Piña, estudiante del Conservatorio de Música “Adolfo Mejía” de Unibac.

El elevado nivel técnico y su fuerza interpretativa fueron determinantes para la decisión, un nuevo logro en la fecunda trayectoria de la joven artista, quien ha exhibido su talento en distintos escenarios internacionales.

El año pasado fue la única artista seleccionada en Latinoamérica para asistir al afamado “Rondo Fest” en Malasia, apoyada por Unibac.

María Victoria Silva acaba de concluir sus estudios académicos en Unibac, presentó su recital de grado, y de inmediato se alista para viajar a Sao Paulo a cumplir sus compromisos profesionales.

Se inició en el Sistema Nacional de Orquestas de su natal Venezuela y se residenció en Cartagena de Indias para terminar sus estudios de bachillerato. En 2022 ingresó a Unibac, donde se ha destacado como alumna ejemplar, haciendo parte de la Orquesta Sinfónica de Bolívar, entre otras formaciones musicales.

La Orquesta Bachiana Jovem SESI-SP brinda a jóvenes instrumentistas, entre 18 y 27 años de edad, la experiencia de participar en un entorno orquestal que, a través de esta vivencia, forma ciudadanos comprometidos con la libre expresión artística musical, además de la preservación de la cultura musical brasileña.