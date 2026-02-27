Ministra (e) Irene Vélez presentó en ICARRD+20 avances en zonificación ambiental del Acuerdo de Paz

En el inicio de la agenda de alto nivel de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, presentó los avances del Gobierno del Cambio en la implementación de la Zonificación Ambiental Participativa en municipios priorizados por el Acuerdo de Paz.

“La Zonificación Ambiental Participativa nos pone frente a un cumplimiento claro del Acuerdo de Paz que estamos dejando en este Gobierno como un legado y un ejercicio de soberanía que permite la armonización entre el ser y la identidad campesina y la conservación de la naturaleza”, señaló la ministra (e) Irene Vélez Torres.

Con corte a diciembre de 2025, el Ministerio ha avanzado en siete procesos de Zonificación Ambiental Participativa en Caquetá y Guaviare, y ha destinado más de 45.000 millones de pesos para formular estos instrumentos en 17 municipios PDET de Caquetá, Meta y Guaviare.

Las Zonas Ambientales Participativas surgen en el marco del punto 1.1.10 del Acuerdo de Paz, correspondiente al Plan de Zonificación Ambiental. A través de procesos de concertación, permiten que campesinos y habitantes de territorios priorizados definan, entre las figuras legales vigentes para el ordenamiento de la tierra, el desarrollo de actividades agrícolas y la preservación ambiental, cuál se adapta mejor a sus necesidades y a la vocación del territorio.

“Este proceso nos ha permitido formular preguntas fundamentales en los territorios: ¿qué quiere la gente?, ¿producir alimentos o cultivos para combustibles?, ¿un sistema corporativo o cooperativo?, ¿un monocultivo o un sistema diversificado de producción? Estamos tomando estas decisiones para que la gente, además de encontrar una propuesta de desarrollo productivo, refuerce el cuidado de los ecosistemas estratégicos”, puntualizó la ministra (e).