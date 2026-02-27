Estudio revela que la enfermedad coronaria duplica el riesgo de disfunción eréctil

Los hombres con enfermedad coronaria, como infartos, anginas o arritmias, tienen casi el doble de riesgo de desarrollar disfunción eréctil. Esta es la principal conclusión del estudio “Prevalencia de disfunción eréctil en pacientes con enfermedad coronaria”, presentado en el Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2026, realizado en Cartagena.

De acuerdo con las cifras más recientes publicadas por el DANE, las enfermedades coronarias son la primera causa de muerte en Colombia. En línea con esta problemática, y con el fin de aportar datos específicos sobre cómo esta condición afecta el desempeño sexual en el contexto nacional, Boston Medical realizó un estudio a través de su centro de investigación, en colaboración con el Instituto Cardiovascular del Tolima. La investigación analizó a 92 hombres colombianos diagnosticados con enfermedad coronaria.

“Encontramos que la enfermedad cardiovascular duplica el riesgo de disfunción eréctil. Esto confirma que dicha condición no es solo un problema sexual, sino también un posible indicador de salud cardiovascular”, explicó la doctora Olga Lucía Aristizábal, de Boston Medical y coautora del estudio.

La relación entre el corazón y la capacidad eréctil es directa: la erección depende de un flujo sanguíneo óptimo hacia el pene. Cuando los vasos sanguíneos están dañados, como ocurre en la enfermedad coronaria, ese flujo disminuye y la función eréctil se ve afectada.

El estudio también mostró que, a mayor presencia de factores de riesgo cardiovascular, mayor es la severidad de la disfunción eréctil. Además, se observaron alteraciones en el flujo sanguíneo del pene, lo que refuerza la tesis de que este trastorno puede ser un reflejo de problemas vasculares en todo el cuerpo.

“La severidad de la disfunción eréctil se relaciona con los factores de riesgo vascular y con cambios en la circulación del pene. Esto la consolida como un marcador de enfermedad vascular sistémica”, añadió la Dra. Aristizábal.

Asimismo, la experta destacó la importancia de consultar a tiempo. En muchos casos, la disfunción eréctil puede aparecer antes de eventos cardiovasculares graves, como un infarto. “Consultar por este motivo también permite evaluar la salud del corazón y actuar de forma preventiva”, afirmó la Dra. Aristizábal, advirtiendo que, pese a ello, en Boston Medical muchos hombres llegan a consulta tras más de dos años conviviendo con problemas de erección.

El estudio presentado en Cartagena refuerza la necesidad de una atención integral de la salud masculina, en la que la disfunción eréctil se considere no solo un problema de salud sexual, sino también una señal temprana de alerta ante posibles enfermedades cardiovasculares.