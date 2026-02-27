Incendió frente a colegio del barrio Olaya: se trata de un vehículo repartidor de mecatos

Momentos de angustia vivieron residentes y transeúntes del barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, tras el incendio de un camión tipo furgón que se movilizaba por la zona.

El vehículo, de placas WOO-757, era utilizado para la distribución de mecatos en tiendas de distintos sectores de la ciudad y fue sorprendido por las llamas cuando transitaba frente al colegio Almirante Colón.

Testigos señalaron que el fuego avanzó rápidamente, generando alarma entre quienes se encontraban cerca, especialmente por la proximidad con viviendas y el plantel educativo. La oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos permitió controlar la conflagración en pocos minutos y evitar que se extendiera a otros vehículos o inmuebles del sector.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el automotor sufrió daños materiales de consideración. Las autoridades evalúan las posibles causas que habrían originado la emergencia.