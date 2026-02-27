Hombre sindicado de homicidio en El Peñón- Bolívar fue enviado a la cárcel

Por petición de un fiscal de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julio César Lerma Elles a quien la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y lesiones personales. Cargos que no aceptó.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión judicial se relaciona con los acontecimientos ocurridos el 20 de marzo de 2025 durante las fiestas patronales que se celebraron en el corregimiento de El Peñoncito, jurisdicción del municipio del Peñón (Bolívar).

La investigación evidenció que el procesado, al parecer, en medio de una riña y con la complicidad de dos hermanos hirieron con arma cortopunzante a un hombre de 49 años, quien murió debido a las heridas causadas, otra persona que acompañaba a la víctima resultó herida.

El ahora procesado fue capturado el pasado 24 de febrero en Mosquera (Cundinamarca).

Por estos hechos se encuentra privado de la libertad Miguel Ángel Lerma Elles, quien fue detenido el 11 de diciembre anterior en El Banco (Magdalena).

La reclusión del procesado se llevará a cabo en un establecimiento penitenciario en Bogotá.