Gobierno Nacional habló de restitución de tierras en Umayor de Cartagena

Con una armonización realizada por los mayores Jaime Collazos y Yalile Quiñónez, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Institución Universitaria Mayor de Cartagena iniciaron el panel ‘Proceso de restitución de tierras y derechos territoriales como respuesta al fenómeno de despojo y abandono forzado en Colombia’.

En este espacio, parte de la agenda paralela de la II Conferencia de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), se destacó el aporte de la política de restitución a la construcción de paz y justicia social en los territorios del país.

Los distintos panelistas, tanto directivos como delegados internacionales, líderes y lideresas comunitarias, discutieron los avances y desafíos en esa materia.

Un periodo de logros

La directora jurídica de la URT y moderadora del panel, Paula Villa Vélez, señaló que durante el Gobierno del Cambio se ha dado un giro: “pasamos de negar a la sociedad la posibilidad de hacer parte del proceso, a un enfoque garantista. Estos cambios han sido a través del trabajo articulado con las comunidades”.

Jaqueline Campos, secretaria general de la Unidad, se refirió a un cambio de perspectiva: “las organizaciones y el Estado pueden tener una relación directa y, sobre todo, innovadora. Para ello hicimos tres grandes virajes en las políticas institucionales: respecto a Mujer y Género; en la política del Cuidado con Enfoque Psicosocial, para llegar de una manera distinta a atender a las víctimas; y la Política de Inclusión. Todo esto ha enriquecido nuestra labor”.

John Jairo Rincón, director social de la entidad, habló del sujeto colectivo como pilar de los avances en esta administración. “Rompimos el estigma del Estado colombiano hacia la gente, que se tenía en gobiernos pasados. Hoy nos estamos relacionando con todos bajo otro paradigma: estamos reconociendo a la gente en su completitud, con sus procesos territoriales construidos como comunidad. De esa manera estamos avanzando colectivamente en miles de casos”, explicó.

Finalmente, la subdirectora general, Aura Bolívar, se refirió al enfoque garantista. “nuestras decisiones en favor de las comunidades y el enfoque para llegar a territorios donde no se había llegado, han sido fundamentales para avanzar en este propósito. El caso colombiano es emblemático porque no solo restituyó propiedad, sino que le apostó a restablecer otros derechos que aseguren la pervivencia en el territorio”.