Gobierno avanza en adjudicación de obras por $166 mil millones para mejorar la vía Mompox–Pinillos

El Ministerio de Transporte avanza en los procesos de obra e interventoría para el mejoramiento de 15 kilómetros de la vía que comunica a Mompox con Pinillos, un corredor estratégico para la conectividad, el turismo y la economía del sur del departamento de Bolívar.

El proceso de obra, por $153.714 millones, se encuentra actualmente en revisión de ofertas. Se presentaron 14 proponentes y la adjudicación está programada para el próximo 17 de marzo de 2026.

Por su parte, el proceso de interventoría, por $12.400 millones, registró 67 oferentes postulados. La evaluación de propuestas se extenderá hasta el 10 de marzo y la adjudicación está prevista para el 25 de marzo de 2026.

En total, 81 oferentes participaron en estos procesos, lo que evidencia confianza en el proyecto, amplia competencia y garantías de transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

“Desde Bolívar le cumplimos a Mompox y a Pinillos con hechos concretos. Ya no estamos hablando de anuncios, sino de procesos en marcha con fechas claras de adjudicación y con recursos asegurados por más de $166 mil millones. Esta es una vía estratégica para la movilidad, para el turismo y para el desarrollo productivo del sur del departamento”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

La intervención de estos 15 kilómetros permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad,reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la integración regional, beneficiando directamente a miles de habitantes y dinamizando la actividad económica de esta zona del país.

Con este avance, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con las regiones y continúa impulsando proyectos que conectan territorios históricamente rezagados, garantizando ejecución, transparencia y resultados concretos para las comunidades.