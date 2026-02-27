Gobierno avanza en adjudicación de obras por $166 mil millones para mejorar la vía Mompox–Pinillos
81 oferentes se postularon en procesos que serán adjudicados en marzo de 2026
El Ministerio de Transporte avanza en los procesos de obra e interventoría para el mejoramiento de 15 kilómetros de la vía que comunica a Mompox con Pinillos, un corredor estratégico para la conectividad, el turismo y la economía del sur del departamento de Bolívar.
El proceso de obra, por $153.714 millones, se encuentra actualmente en revisión de ofertas. Se presentaron 14 proponentes y la adjudicación está programada para el próximo 17 de marzo de 2026.
Por su parte, el proceso de interventoría, por $12.400 millones, registró 67 oferentes postulados. La evaluación de propuestas se extenderá hasta el 10 de marzo y la adjudicación está prevista para el 25 de marzo de 2026.
En total, 81 oferentes participaron en estos procesos, lo que evidencia confianza en el proyecto, amplia competencia y garantías de transparencia en la ejecución de los recursos públicos.
“Desde Bolívar le cumplimos a Mompox y a Pinillos con hechos concretos. Ya no estamos hablando de anuncios, sino de procesos en marcha con fechas claras de adjudicación y con recursos asegurados por más de $166 mil millones. Esta es una vía estratégica para la movilidad, para el turismo y para el desarrollo productivo del sur del departamento”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.
La intervención de estos 15 kilómetros permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad,reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la integración regional, beneficiando directamente a miles de habitantes y dinamizando la actividad económica de esta zona del país.
Con este avance, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con las regiones y continúa impulsando proyectos que conectan territorios históricamente rezagados, garantizando ejecución, transparencia y resultados concretos para las comunidades.
