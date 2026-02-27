Gobernación de Bolívar activa protocolo para ubicar y apoyar a mujer en condición de calle

La Gobernación de Bolívar puso en marcha un protocolo de búsqueda y acompañamiento integral para ubicar a Jeimmy Mejía Niño, oriunda del municipio de San Jacinto, quien actualmente se encuentra en situación de calle en la ciudad de Medellín.

El caso se conoció a través de redes sociales, donde familiares lograron identificarla y solicitaron apoyo institucional para facilitar su regreso a casa y brindarle acompañamiento en su proceso de recuperación.

Atendiendo esta solicitud, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, impartió instrucciones precisas para activar la ruta de atención y desplegar un equipo interdisciplinario en Medellín, con el propósito de ubicarla y comenzar un proceso de rehabilitación y restablecimiento de derechos.

La Gobernación reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de los bolivarenses, especialmente de quienes atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad. Asimismo, aseguró que continuará trabajando articuladamente para garantizar que Jeimmy pueda reencontrarse con su familia e iniciar una nueva etapa con acompañamiento institucional.