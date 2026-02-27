Estudio en Cartagena revela que la enfermedad coronaria duplica el riesgo de disfunción eréctil

El Servicio Nacional de Aprendizaje desarrolló el foro “Formación campesina y popular como estrategia para consolidar la reforma agraria, fortalecer la agroecología y alcanzar la paz”, un espacio de diálogo y reflexión que reunió a representantes del Estado, organizaciones campesinas y referentes internacionales para analizar los retos institucionales y políticos de la formación rural en Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Manuel Quintín del Centro de Convenciones de Cartagena y permitió abordar el papel de la formación para el trabajo como herramienta clave para el desarrollo rural integral, el reconocimiento de los saberes campesinos y el fortalecimiento de las economías populares y comunitarias, en coherencia con los objetivos de la reforma agraria y la paz territorial.

Durante el foro, el Director General del SENA resaltó la necesidad de consolidar estas apuestas como políticas públicas sostenibles, capaces de trascender los periodos de gobierno y responder a las realidades de los territorios rurales del país:

“Nosotros hicimos un cambio al interior del SENA en la desformalización, hoy en la entidad cualquier campesino y campesina e integrante de la economía popular que sepa leer y escribir puede acceder a la formación complementaria y técnica”: Jorge Eduardo Londoño, director general del SENA.

El panel contó con la participación de Paulo Peterson, coordinador ejecutivo de AS-PTA y enviado especial para la Agricultura Familiar a la COP30, así como de Elvia Rita Escobar Telag, lideresa y promotora campesina en agroecología del departamento de Nariño, quienes compartieron experiencias sobre la articulación entre comunidades, institucionalidad y cooperación internacional para avanzar hacia la soberanía alimentaria y la justicia social en la ruralidad.

Desde la voz de los territorios, la experiencia campesina puso en evidencia el impacto de los procesos de formación, acompañamiento y reconocimiento de saberes en la transformación productiva y organizativa de las comunidades rurales:

“La moderación del espacio estuvo a cargo de Nathalia Grajales, directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del SENA, quien destacó que estos escenarios permiten reconfigurar los modelos tradicionales de formación rural y avanzar hacia sistemas más territoriales, participativos y basados en derechos”

Este foro hace parte de la agenda académica del SENA en el marco de ICARRD+20 y reafirma el compromiso de la entidad con la reforma agraria, la agroecología y la soberanía alimentaria, aportando desde la formación para el trabajo, el reconocimiento de saberes y la construcción colectiva de paz en los territorios rurales

De manera complementaria, el SENA invita a las personas acreditadas a la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural – ICARRD+20 a visitar el estand institucional de la entidad, ubicado en el Camellón de los Mártires, el cual estará abierto al público hasta el 28 de febrero. Este espacio permitirá conocer de primera mano la oferta de servicios del SENA y sus estrategias orientadas al fortalecimiento del campesinado, las economías populares y la soberanía alimentaria.