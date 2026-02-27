¿EPS están pagando por programa Madre Canguro en Colombia? Método afrontar crisis financiera

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nathalie Charpak, pediatra francesa y fundadora de la Fundación Canguro Colombia, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de las dificultades financieras que enfrenta en Colombia el método de Madre Canguro, el cual se creó en 1978 en la Clínica Materno Infantil por el doctor Edgar Rey y que permite el cuidado de recién nacidos prematuros.

“Al inicio, el mundo lo consideraba muy folclórico, pero lo que hizo la Fundación es aportar ciencia y mostrar que el método sí debe ser usado para los prematuros de bajo peso”, indicó.

Incluso, puntualizó que, en noviembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía práctica sobre este método. Además, destacó que Colombia es un país con mucha sensibilidad para el sistema canguro, teniendo 73 programas en todo el territorio nacional.

Ante la problemática financiera de este método en Colombia, afirmó que espera que, con la Ley Canguro que se aprobó, cubrir el 100% de los bebés en dicha condición.

“El proceso se dañó porque hace un año hay que luchar para que aseguradoras públicas o privadas acepte que hay que pagar por el cuidado de esos bebés”, afirmó.

De esta manera, señaló que cada vez es más difícil que las EPS asumen los costos para el método Madre Canguro en Colombia.

“Unos son juiciosos, otros no. Una sociedad que ya no se preocupa quienes realmente los más vulnerables con su familia, es un problema”, sostuvo.

