En firme la terna para contralor de Neiva, estos son los tres aspirantes

El Concejo de Neiva avanza en la elección del contralor municipal tras quedar en firme la terna de aspirantes.

El Concejo de Neiva confirmó que quedó en firme la terna para la elección del contralor municipal para el periodo 2026 – 2029, luego de que el pasado 24 de febrero venciera el plazo para que la ciudadanía presentara observaciones o reclamaciones sin que se registraran solicitudes.

De acuerdo con el informe presentado en sesión plenaria por el asesor jurídico de la corporación, Nicolás Gutiérrez, el proceso avanza conforme al cronograma y ya se surtió el examen de integridad a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública, requisito previo a la fase de entrevistas.

La terna, que fue conformada mediante la Resolución 018 de 2026, está integrada por:

Leidy Yulieth Perea Ramírez

Rodrigo Antonio Urrea Beltrán

Cristian Renato González Pérez

Según lo expuesto ante los concejales, los resultados de las pruebas de integridad servirán como criterio orientador durante las entrevistas, aunque no otorgan puntaje dentro de la calificación final.

El presidente del Concejo Dagoberto Gómez Méndez señaló que se realizará un ajuste en el cronograma para definir las fechas en las que se cumplirán las entrevistas y la elección, las cuales se llevarán a cabo en días consecutivos, conforme a la normatividad vigente.

El proceso cuenta con el acompañamiento de la Universidad del Tolima como operador técnico y logístico de la convocatoria, mientras que la plenaria del Concejo será la encargada de elegir al nuevo jefe del organismo de control fiscal del municipio.

Con este avance, la corporación busca culminar el periodo de interinidad y garantizar la elección en propiedad del contralor o contralora de Neiva.