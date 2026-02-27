Ecotienda Sostenible de Veolia en el barrio Nelson Mandela sector Las Vegas

Veolia Aseo Cartagena, comprometida con la sostenibilidad ambiental y la descontaminación de las diferentes comunidades de su área de prestación, realiza actividades ambientales las cuales aportan al fortalecimiento del tejido social en Cartagena y al desarrollo de los territorios, es por ello, que llevó a cabo la Ecotienda sostenible en el barrio Nelson mandela sector Las Vegas, cuyo objetivo es intercambiar alimentos no perecederos por materiales aprovechables, apoyando la seguridad alimentaria del colectivo.

Adicional a esta actividad se realizó una gran jornada de limpieza con corte de césped, eliminación de puntos de arrojos y jornada de inservibles; desde el componente social se llevaron a cabo talleres de sensibilización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos en la Institución Educativa Bernardo Foegen y desde Servicio al Cliente se contó con un punto de atención de peticiones, quejas y reclamos.

En la Ecotienda se recolectaron 1.3 toneladas de materiales aprovechables como plástico, PET, cartón, papel, chatarra y 4.6 toneladas de residuos inservibles. Esta actividad contó con la participación de 15 operarios y 12 administrativos.

En la jornada de limpieza se realizaron 35.000 metros cuadrados de corte de césped y se contó con los equipos especializados.

La Gerente General Yolanda González Puente, reafirma el compromiso de Veolia con la ejecución de acciones ambientales en las diferentes comunidades las cuales suman a la transformación ecológica, de igual manera la empresa avanza en el garantizar el brillo y esplendor de Cartagena y en especial la participación de las comunidades en la ecotienda donde se lleva a cabo el intercambio de alimentos no perecederos por materiales aprovechables.

Estas actividades se realizan gracias al trabajo mancomunado con los líderes comunales, los cuales tienen un gran compromiso social.