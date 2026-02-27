CSB aprueba informe de gestión y elige nuevos alcaldes para su Consejo Directivo 2026

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar llevó a cabo la reunión ordinaria de su Asamblea Corporativa 2026, máximo órgano de dirección institucional, integrada por los 25 alcaldes de los municipios que conforman su jurisdicción.

Durante la sesión, la Directora General, Claudia Caballero Suárez, junto a su equipo directivo, presentó el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2025, en el que se detallaron los avances, logros y acciones ejecutadas en materia de autoridad ambiental, protección de los recursos naturales y fortalecimiento institucional en el sur del departamento.

El informe fue aprobado por unanimidad por los mandatarios locales, quienes destacaron el compromiso de la entidad con el desarrollo sostenible y la articulación permanente con los municipios.

En el marco de la Asamblea, también se realizó la elección de los cuatro alcaldes que integrarán el Consejo Directivo para la vigencia 2026, quedando conformado por:

• El alcalde de San Jacinto del Cauca.

• El alcalde de Pinillos

• El alcalde de Santa Rosa del Sur

• El alcalde de Talaigua Nuevo

Con esta jornada, la CSB reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las administraciones municipales, promoviendo una gestión ambiental participativa, transparente y orientada al bienestar de las comunidades del sur de Bolívar.