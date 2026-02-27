Constructoras y compradores de lujoso proyecto en Cartagena: en lío por predio devuelto a Aerocivil

En el 2027 estarían finalizando las obras de ampliación del aeropuerto de Cartagena

Una decisión que tomó la Fiscalía da un vuelco a uno de los proyectos inmobiliarios más apetecidos en Cartagena: Ciénaga del Mar, en La Bocana.

Resulta que después de 14 años la Aeronáutica Civil acaba de recuperar un predio tras una orden de la Fiscalía donde se pensaban construir 1.500 apartamentos y muchos de esos ya fueron vendidos. La orden fue anular 408 folios de matrícula.

Esto se da tras un caso de apropiación indebida de terrenos que pertenecían a la Aeronáutica Civil, y que fueron vendidos y comercializados por privados a pesar de estar bajo un proceso legal.

Al respecto, Luis Aurelio Díaz, el presidente del grupo OIKOS, afirmó en 6AM W de Caracol Radio, señaló que, pese a que la Fiscalía dice lo contrario, “no es un problema que tenga el lote nuestro, sino que es una disputa que venía desde hace muchos años en unos lotes distintos, cerca”.

Sin embargo, reconoció que esto hace que ellos estén en incertidumbre.

“Obviamente esto hace pues que muchos de los proyectos que había ahí o muchos de los afectados, como terceros de buena fe, obviamente estén en este momento un poquito inquietos”, aseveró.

No obstante, aunque la orden no es parar los proyectos, mientras sale la segunda instancia, están devolviendo el dinero a los compradores.

“Mientras las autoridades aclaran el tema no nos parece prudente que los clientes que han comprado, que están en preventas de esa etapa, se queden ahí hasta que como organización no tengamos claridad de nuestras matrículas exclusivamente”, señaló.

Por tanto, afirmó que los compradores podrán invertir en otro proyecto.

¿Por qué construir un predio en líos?

El presidente de la constructora aseveró que ellos van a apelar esta decisión y a declararse como víctimas.

Pero además resaltó que cuando hicieron el estudio de títulos salió que el lote “está absolutamente limpio y hay un error en el proceso”.

El impacto a los compradores

Marcos Acevedo compró un apartamento en este proyecto inmobiliario y hasta hace unos meses se enteró que el predio estaba inmerso en un proceso judicial.

“Yo ingresé por cuenta de la sugerencia de un amigo, y en noviembre del año pasado, 2025, por cuenta de una valla que manda a instalar la Fiscal Interseccional de Cartagena, me entero de que esos predios tienen algún tipo de problema”, aseveró.

Tras enterarse de esto, pidió la devolución del dinero y finalmente se lo dieron. No obstante, hay cientos de personas a quienes esta y otras constructoras como Ingenal, deberán empezar a hacer devoluciones.

Y es que decenas de inversionistas colombianos y extranjeros adquirieron apartamentos en este proyecto sin saber que los predios estaban en disputa judicial desde 2013, año en el que el Superintendente de Notariado y Registro y el Secretario Anticorrupción de la Presidencia presentaron la denuncia inicial, argumentando y presentando pruebas de que esos terrenos legalmente le pertenece a la Nación.