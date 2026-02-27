Conozca plan de movilidad por obras contra inundaciones en Bocagrande

Este viernes, 27 de febrero, la Alcaldía de Cartagena inicia el proyecto “Construcción de Obras para la Prevención y Control de Inundaciones” en el barrio Bocagrande, una intervención prioritaria que busca mitigar el riesgo de inundaciones y mejorar la infraestructura pluvial del sector.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La obra comenzará con el Tramo 1, Etapa 1, marcando el inicio de una intervención estratégica para fortalecer la resiliencia urbana de este sector de la ciudad.

Medidas de movilidad

Con motivo del inicio de los trabajos, se realizará cierre total de la Carrera 3 entre la Calle 10 y la Carrera 2, a la altura del Edificio Porto Marine, en Bocagrande.

Durante el desarrollo de las obras se implementarán las siguientes medidas de tránsito:

• Se realizará cambio de sentido vial de la Calle 10 entre la Carrera 3 y la Carrera 2, en el barrio Bocagrande.

• Los vehículos provenientes de la Avenida Chile podrán tomar la Calle 10 hasta la Carrera 2, donde se habilitarán dos carriles en contraflujo para permitir la salida de vehículos del barrio Bocagrande.

• La Avenida Chile, entre la Calle 9 y la Calle 10, funcionará en único sentido de circulación.

La Administración Distrital hace un llamado a conductores y peatones para que transiten con precaución, respeten la señalización instalada y atiendan las indicaciones de los agentes de tránsito durante la ejecución del proyecto.

Estas obras representan un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes de Bocagrande, reduciendo el impacto de las lluvias y fortaleciendo la infraestructura urbana del sector.