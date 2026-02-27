Colombia presenta su Política Pública de Culturas Campesinas en el marco del ICARDD+20 en Cartagena

En un hito histórico para el reconocimiento de los derechos del campesinado, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes presentó hoy la Política Pública de Culturas Campesinas.

El lanzamiento tuvo lugar en Cartagena, en el marco de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARDD+20), consolidándose como una herramienta clave para la construcción de paz y la reivindicación de las identidades campesinas del país.

Esta política es el resultado de un amplio proceso participativo que inició en 2023, gracias a un esfuerzo articulado con la Convención Nacional Campesina, a través de su Comisión Mixta de Asuntos Campesinos.

El proceso incluyó encuentros regionales en zonas como el Caribe, Centro y Orinoquía, así como diálogos específicos con mujeres campesinas, sabedores y colectivos de comunicación.El objetivo central de esta política es reconocer, promover y reivindicar los derechos culturales del campesinado colombiano, valorando su diversidad, memorias, saberes y formas organizativas.

Con esta iniciativa se busca:Desarrollar acciones para revitalizar las tradiciones, conocimientos y prácticas de las comunidades campesinas. Establecer mecanismos que aseguren el derecho del campesinado a bienes y servicios culturales. Desplegar estrategias para eliminar prejuicios y estereotipos que históricamente han excluido a esta población.

Reducir brechas de desigualdad que afectan especialmente a mujeres, jóvenes, niños, niñas, población campesina LGBTIQ+, personas con discapacidad y adultas y adultos mayores en el ámbito rural.

La política se estructura en siete ejes estratégicos que contemplan 28 acciones y programas específicos orientados a la inclusión del enfoque campesino en los instrumentos del sector cultural, al impulso de escuelas campesinas y al reconocimiento de prácticas vinculadas al manejo de la naturaleza, así como al fortalecimiento de la comunicación campesina y el diálogo intergeneracional, la creación de Casas de la Memoria y archivos para la paz que honren las luchas históricas del movimiento, el apoyo a la gobernanza cultural desde los territorios, el fomento de la gestión cultural comunitaria y de economías propias, y la garantía del goce efectivo de los derechos y expresiones artísticas de las mujeres del campo.

La Política Pública de Culturas Campesinas es también resultado de la lucha histórica del campesinado por sus derechos y, además, representa el reconocimiento constitucional en el Art. 64 como sujetos de derecho y especial protección. Asimismo, reconoce el patrimonio vivo del campo e introduce conceptos innovadores como las “culturas campesinas del agua” y la creación de indicadores diferenciales liderados por el propio campesinado para garantizar su cumplimiento.