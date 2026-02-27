Cartagenero representará al distrito en curso de Bombero Aeronáutico de Aerocivil

El joven cartagenero, Jean Suárez Rivas, obtuvo el primer lugar entre 224 aspirantes que iniciaron el camino para formarse como bombero aeronáutico en un proceso que duró año y medio. Su desempeño en las distintas pruebas técnicas, físicas y psicotécnicas le permitió asegurar un cupo en el curso básico programado por la Aerocivil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La formación inició el 23 de febrero y es un requisito indispensable para la certificación de los profesionales que integran el Servicio de Extinción y Atención de Incendios en los aeropuertos del país. Este entrenamiento incluye evaluaciones teóricas y prácticas orientadas a garantizar la capacidad de respuesta ante emergencias aeronáuticas.

La concesión OINAC patrocinará la participación de Suárez en este proceso, lo que le permitirá adelantar su preparación para posteriormente ejercer funciones como bombero aeronáutico en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Con este respaldo, el aeropuerto fortalece su equipo humano y continúa apostándole a la formación especializada como eje central de la seguridad operacional.