Cartagena revoluciona la Vitrina Turística de ANATO con su agenda de Turismo Deportivo 2026

En el marco de la Vitrina Turística de ANATO, el escenario más importante del sector en el país, Cartagena de Indias se presentó ante empresarios y tour operadores internacionales como el destino líder en turismo deportivo de la región. La ciudad heroica reveló una ambiciosa agenda para el 2026, destacando tres eventos de gran escala que prometen una derrama económica sin precedentes.

La presentación, liderada por la Corporación de Turismo de Cartagena (Corpoturismo) y el IDER, subrayó la capacidad logística de la ciudad para albergar competencias que combinan el rigor atlético con el patrimonio histórico y la infraestructura moderna y apta para las competencias.

Eventos que marcarán el calendario deportivo 2026

1. Open Latino 2026 (Kangoo Jumps)

Cartagena se convertirá en el epicentro del salto con el Open Latino, el evento de botas de rebote más importante del continente. Esta competencia internacional reúne a instructores y entusiastas del Kangoo Jumps de toda Latinoamérica para jornadas de coreografía, resistencia y salud.

Fecha: 19, 20 y 21 de marzo

Impacto: Este evento atrae un perfil de turista joven y familiar que busca bienestar. Ver a cientos de personas saltando frente a las murallas genera un contenido visual potente que posiciona a Cartagena como una ciudad líder en el segmento.

2. Ironman 5150 y Ironman 70.3 Cartagena

La franquicia de triatlón reafirma su confianza en la ciudad. El Ironman 5150 (distancia olímpica) y el 70.3 (media distancia) recorrerán los lugares más emblemáticos: natación en la Bahía de las Ánimas, ciclismo por la Vía al Mar y atletismo por el Centro Histórico.

Fecha: Diciembre 2026 (70.3) y septiembre para el 5150.

Impacto: Con la participación de más de 2.500 atletas de 45 países, este evento garantiza una alta ocupación hotelera en el sector de Bocagrande y el Centro, con una estadía promedio de 4 noches por atleta y sus acompañantes.

3. Gran Fondo NairoFest

Más que una carrera, es un festival de ciclismo liderado por el máximo referente del deporte en Colombia, Nairo Quintana. El evento combina un exigente Gran Fondo por las carreteras de Bolívar con el NairoFest, una feria comercial, gastronómica y cultural que celebra la colombianidad.

Impacto: Según datos oficiales del fondo, el evento moviliza a miles de ciclistas aficionados de todo el país y el exterior, impulsando el consumo en restaurantes locales y dinamizando la economía de los corregimientos por donde transita la ruta.

“El turismo deportivo es hoy un pilar fundamental para la economía de Cartagena. No se trata solo de la competencia, sino del ecosistema que genera: hoteles, restaurantes, transporte y guías turísticos se ven beneficiados directamente. Traer eventos de la magnitud del Ironman o el NairoFest a ANATO nos permite vender una Cartagena diversificada que ofrece experiencias de talla mundial para un viajero de alto gasto”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte, Giovanny Carrasquilla, director del fomento deportivo del IDER, destacó el trabajo institucional para garantizar el éxito de estos eventos: “El posicionamiento de Cartagena como un destino apetecido para grandes competencias internacionales es el resultado de un apoyo institucional decidido. Desde el IDER, garantizamos que la ciudad cumpla con los estándares técnicos y de seguridad que exigen organizaciones globales. Trabajamos en equipo para que el deporte sea la ventana por la cual el mundo siga enamorándose de nuestra ciudad”.