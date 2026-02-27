Cardique elige por unanimidad a alcaldes para su Consejo Directivo

Con un mensaje claro de unidad, articulación territorial y fortalecimiento tecnológico, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, realizó su Sesión Ordinaria de la Asamblea Corporativa 2026, en la que fueron elegidos por unanimidad los alcaldes que integrarán el Consejo Directivo para la vigencia 2026.

Los alcaldes que harán parte del Consejo Directivo en 2026 son:

• Dumek Turbay, alcalde de Cartagena

• Agustín Palomino, alcalde de Mahates

• Arnaldo Beltrán, alcalde de Santa Catalina

• Gabriel Murillo, alcalde de Zambrano

La elección mantiene a Cartagena en la junta directiva por segundo año consecutivo, fortaleciendo la articulación entre la capital de Bolívar y los demás municipios de la jurisdicción para enfrentar de manera conjunta los retos ambientales.

Observatorio Ambiental Inteligente: tecnología al servicio del territorioUno de los puntos más destacados del informe de gestión 2025 fue la consolidación del Observatorio Ambiental Inteligente, una plataforma tecnológica que permite el monitoreo en tiempo real de indicadores estratégicos como la calidad del agua, el aire y el ruido en distintos municipios.

“Estas herramientas nos permiten generar una verdadera línea base ambiental, anticiparnos a los riesgos y tomar decisiones sustentadas en datos”, explicó el director de Cardique, Ángelo Bacci, al presentar el balance ante los alcaldes.

Llamado a la articulación y responsabilidad fiscal Durante su intervención, el director reiteró la necesidad de que los municipios trabajen de manera articulada con la corporación, especialmente en la actualización de estudios ambientales y el cumplimiento de requerimientos legales que son indispensables para acceder a recursos de financiación nacional e internacional.

Reconoció las dificultades presupuestales que enfrentan varios municipios, particularmente los de sexta categoría, y ofreció acompañamiento técnico, financiero y jurídico para buscar alternativas que permitan superar obstáculos y evitar inhabilidades que puedan afectar la gestión de proyectos.

“Aunemos esfuerzos desde lo ambiental para mitigar los tensores del territorio. Cuenten con nosotros”, fue el mensaje central dirigido a los mandatarios locales.

Durante la asamblea también participó Susana Puerta, secretaria de Planeación de Bolívar, en representación del gobernador, quien destacó que Cardique es una entidad que articula procesos estratégicos en el territorio y cumple un papel fundamental en la planificación ambiental del departamento.

Señaló que la Gobernación de Bolívar reconoce a la corporación como un aliado estratégico clave para el desarrollo y ejecución de proyectos departamentales, resaltando además el liderazgo del director Ángelo Bacci y el trabajo conjunto que se adelanta para impulsar iniciativas sostenibles que beneficien a las comunidades.

Obras sostenibles En materia de infraestructura verde, Cardique viene ejecutando obras ambientalmente sostenibles orientadas a la restauración de ecosistemas degradados, la recuperación de rondas hídricas y la mitigación del riesgo por inundaciones en municipios de su jurisdicción. Estas intervenciones incluyen procesos de reforestación protectora, construcción de estufas ecológicas para reducir la presión sobre los bosques, implementación de soluciones basadas en la naturaleza y adecuaciones hidráulicas que permiten mejorar el flujo de aguas y disminuir afectaciones en temporadas de lluvia.

Cada proyecto se desarrolla bajo criterios técnicos y de sostenibilidad, garantizando no solo la protección de los recursos naturales, sino también el bienestar de las comunidades que dependen directamente de ellos.Respaldo institucionalDurante la asamblea, Haroldo Fortich, secretario de Hacienda Distrital y representante del alcalde de Cartagena, destacó la solidez financiera de la entidad, la ejecución presupuestal acorde con sus ingresos y el impacto de los proyectos ambientales en beneficio de la región.

Por su parte, Agustín Palomino expresó su satisfacción por integrar la junta directiva de una entidad clave para el desarrollo sostenible; Arnaldo Beltrán agradeció el voto de confianza de sus colegas; y Gabriel Murillo felicitó al director Ángelo Bacci por la gestión adelantada.Con esta nueva conformación del Consejo Directivo, Cardique reafirma su compromiso con la protección ambiental, la innovación tecnológica y la gobernanza sostenible en el territorio.