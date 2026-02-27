Capturado alias “Crispeta” con más de 235 dosis de droga en Villanueva

En una rápida reacción de las patrullas de vigilancia de la estación de Policía de Villanueva, al norte de Bolívar, fue capturado un hombre conocido con el alias de “Crispeta”, señalado de dedicarse al expendio de estupefacientes en la zona.

El procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento de Cipacoa, donde los uniformados lograron sorprender al sujeto en posesión de más de 235 dosis de bazuco, que al parecer estaban listas para ser distribuidas en ese sector del municipio.

Según las autoridades, la captura se dio en medio de labores de registro, control y verificación de antecedentes que vienen adelantando en diferentes puntos del departamento para contrarrestar el microtráfico.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró “Seguimos golpeando de manera contundente las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes. No vamos a permitir que estas personas afecten la tranquilidad de nuestras comunidades. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando oportunamente”.

El capturado y la droga incautada fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la espera de que un juez defina su situación judicial.‎