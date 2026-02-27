ARN presentó en Cartagena la tierra como pilar de paz en conferencia internacional ICARRD+20

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) llevará a la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) una de sus apuestas estructurales: la tierra como garantía de no repetición y pilar fundamental en la construcción de paz.

Este encuentro global, que se celebrará en Cartagena hasta el 28 de febrero, reúne a delegaciones internacionales para debatir sobre justicia social en el campo y desarrollo rural sostenible. En este escenario, la ARN expuso la experiencia colombiana de articular la Reforma Agraria con la política de reincorporación, en el que se reconoce a las y los firmantes como sujetos clave para el desarrollo territorial.

Como parte de la agenda, se llevó a cabo la sesión plenaria de alto nivel “Reforma agraria y reincorporación: la tierra en el centro de la paz”, donde se analizó la tierra como acto de reparación histórica y condición clave para consolidar la paz territorial, además de presentar los avances en el acceso a la tierra durante los últimos tres años: de 800 hectáreas entregadas anteriormente a 19.000 hectáreas.

Finalmente, la entidad contó con la participación de representantes de 20 organizaciones de firmantes, quienes compartirán sus vivencias de construcción colectiva.