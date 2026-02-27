Alcalde Dumek Turbay pone en marcha el proyecto “Defensa Costera 2050”

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, dio inicio a la ejecución del proyecto “Defensa Costera 2050”, el plan técnico más ambicioso estructurado por el Distrito para enfrentar la calamidad pública generada por el pasado frente frío, el mar de leva, la erosión costera y los efectos del cambio climático.

Se trata de un Plan de Acción Específico integral y de obligatorio cumplimiento, activado en el marco del Decreto 0037 de 2026, que pasa de la planeación a la ejecución con intervenciones simultáneas en el borde costero y en barrios con alta vulnerabilidad geotécnica. Su propósito es atender las consecuencias de la reciente emergencia, reducir riesgos históricos y preparar a la ciudad para las próximas décadas.

“El cambio climático no se discute y Cartagena no puede esperar mientras el mar avanza. Hoy empezamos una defensa moderna, técnica y ambiental para proteger la vida, la movilidad, el turismo y nuestra economía”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “No podemos exponernos a sufrir otro frente frío que nos afecte; y se agraven las afectaciones por el debilitamiento que ha tenido nuestra protección costera ante otro fenómeno como ese que golpee a la ciudad. Es por eso que hoy en esta circunstancia de emergencia y calamidad iniciamos este proyecto para proteger a nuestra ciudad, a las zonas cerca al centro amurallado y los monumentos a la orilla del mar”

Defensa costera para proteger la ciudad

El plan contempla obras en puntos críticos en Castillogrande y la avenida Santander, donde el reciente frente frío aceleró la pérdida de playa útil, afectó la malla vial, el espacio público y ocasionó riesgos para la conectividad, la movilidad y el tránsito de peatones locales y turistas.

A partir de hoy se activaron las intervenciones para la construcción de espolones, escolleras longitudinales y rellenos de playas en el sector de La Bocana en Crespo, Marbella y El Cabrero, estructuras que permitirán disipar la energía del oleaje, recuperar el perfil costero, proteger la infraestructura vial y reforzar la seguridad del futuro Gran Malecón del Mar.

También entrarán en ejecución las obras de protección costera en Castillogrande y la reconstrucción de andenes y bordillos en la Avenida Santander, desde La Tenaza hasta la curva de Santo Domingo, con especificaciones técnicas diseñadas para resistir ambientes marinos–costeros y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Frentes de obra de Defensa Costera 2050

La Alcaldía de Cartagena, liderada por el alcalde Dumek Turbay, inició las obras de protección para mitigar los efectos del reciente frente frío que ha afectado gran parte de la zona costera de la ciudad. La inversión aproximada para estas intervenciones es de 55 mil millones de pesos y comprende varios frentes de obra, que comprende 6.2 kilómetros de línea costera en total:

- Frente 1: Desde el sector de Las Tenazas hasta la curva de la Liga contra el Cáncer o curva de Santo Domingo se construirán taludes de aproximadamente 4 metros y medio de largo para proteger la costa. Además, se reconstruirán andenes y se rehabilitará el espacio público socavado y afectado en el monumento a Los Alcatraces. En total, se intervendrá un tramo de 1.3 kilómetros en este punto.

- Frente 2: En las playas de Castillogrande se intervendrán 6 espolones y 5 espolones en forma de T o rompeolas para reducir el impacto del oleaje y recuperar varios metros de playa inexistentes hoy tras el paso del frente frío. En este sector serán 1.3 kilómetros de costa los intervenidos.

Frente 3: En el borde costero, paralelo a la avenida Santander, desde El Cabrero, pasando por Marbella y hasta el sector de La Bocana, se construirán escolleras longitudinales y obras de recuperación de playa. En total, serán 3.8 kilómetros intervenidos.

“Desde hoy tomamos la decisión de aplazar inversiones porque la devastación nos obliga a fortalecer nuevamente toda la protección costera, y que un suceso como el que vivió Cartagena, las playas, la avenida Santander no se vuelva a repetir”, expuso Turbay.

Y agregó: “Pero no solo será el refuerzo de la protección, también será la recuperación de toda la zona afectada, el socavón que se formó en el monumento de los alcatraces, el andén sobre la avenida Santander, donde hay que fortalecer un espolón y recuperar aquellos que se perdieron. Donde hay que corregir, allí vamos a estar con esta nueva intervención”.

Estas obras buscan proteger la infraestructura turística y residencial de la ciudad, y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Alcaldía de Cartagena sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de los cartageneros.

“Así como nuestros antepasados levantaron murallas para defender Cartagena, hoy levantamos una defensa moderna para proteger el empleo, la movilidad y la calidad de vida. Estas son obras para el futuro de la ciudad, para las próximas generaciones”, expresó el mandatario.

Para las próximas generaciones

El proyecto se desarrollará a partir de estudios oceanográficos, modelaciones hidrodinámicas, análisis de oleaje y proyecciones de aumento del nivel del mar, garantizando soluciones sostenibles y de largo plazo.

Técnicamente, permitirá reducir la tasa de erosión costera, recuperar y estabilizar la playa útil, disminuir el riesgo para comunidades y fortalecer la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

En conjunto, estas actividades conforman el Plan de Acción Específico del Distrito de Cartagena con un valor cercano a los $55 mil millones, el cual contará con el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura con seguimiento permanente por parte de la Secretaría de Planeación y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, así como reporte a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Cartagena comienza así la ejecución de su mayor estrategia de protección climática, una intervención estructural que preparará a la ciudad para enfrentar el mar y el cambio climático con planificación, ingeniería de primer nivel y visión de futuro. “Cartagena no se rinde frente al mar. No vinimos a administrar el problema, vinimos a resolverlo”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.