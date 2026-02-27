Hable con elPrograma

27 feb 2026 Actualizado 13:24

Cartagena

Afinia instaló nuevo transformador a comunidad de Bajos de San Isidro

Los vecinos lograron recaudar 10 millones

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Gracias al compromiso y la buena disposición de la comunidad de Bajos de San Isidro en Cartagena, que canceló su facturación corriente y logró recaudar más de 10 millones de pesos, y al trabajo articulado con el equipo de Afinia en Bolívar, fue autorizada la instalación de un nuevo transformador de distribución que permitirá fortalecer la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía en el sector.

“Este importante avance refleja que cuando comunidad y empresa trabajan de la mano se logran soluciones reales, orientadas a mejorar el servicio y garantizar un sistema eléctrico más seguro y sostenible para todos”, manifestó la compañía.

Afinia reafirma así su compromiso de seguir acompañando a las comunidades que avanzan en la normalización y el pago oportuno del servicio, generando inversiones que se traduzcan en bienestar y desarrollo para la región.

