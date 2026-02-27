Abierta convocatoria a XVI Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) dan luz verde a la convocatoria XVI Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera - Fiestas y Festivales Comunitarios, una iniciativa diseñada para salvaguardar el patrimonio culinario y fortalecer las festividades en los barrios, corregimientos e islas del Distrito.

A partir de este viernes 27 de febrero, se habilitará el formulario digital para que los portadores de tradición y gestores culturales postulen sus saberes y proyectos.

El alcalde mayor, Dumek Turbay Paz, resaltó la importancia de esta convocatoria masiva:

“¡Cartageneros, prepárense porque lo que se viene es grande! Con esta convocatoria le estamos devolviendo el protagonismo a quienes cuidan nuestra herencia en cada caldero y en cada fogón de barrio. El Festival del Dulce y la Comida Típica es una manifestación que se viene fortaleciendo año tras año, durante la temporada turística de Semana Santa”.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta para personas naturales, organizaciones sociales y culturales que cumplan con los siguientes perfiles:

- Línea de Circulación (Festival del Dulce y Comida Típica): Personas naturales, mayores de 18 años, con residencia mínima de dos (2) años en Cartagena. Deben acreditar trayectoria como portadores del saber en la elaboración de dulces tradicionales o comida típica asociada a la Semana Santa.

- Línea de Concertación (Festivales Comunitarios): Organizaciones sociales o culturales del Distrito que busquen apoyo para realizar festivales o fiestas tradicionales comunitarias en sus barrios, incluidos festivales del dulce.

Estructura y Estímulos

El IPCC seleccionará a 83 portadores de tradición para la muestra oficial en la Plaza de los Coches, distribuidos de la siguiente manera:

- 25 portadoras del dulce, seleccionadas por proceso de evaluación.

- 20 portadoras invitadas por concertación con la Oficina de Asuntos Étnicos.

- 28 portadores invitados del Portal de los Dulces.

- 10 portadoras de cocina típica cartagenera.

Además, se otorgarán 14 estímulos económicos de $3.500.000 cada uno, distribuidos así:

- 5 estímulos para Festivales Comunitarios del Dulce.

- 9 estímulos para Fiestas y Festivales Tradicionales Comunitarios.

Lucy Espinosa, directora del IPCC, destacó el compromiso institucional:

“Buscamos proteger nuestro patrimonio inmaterial en cada rincón del Distrito. Mañana abrimos el portal para que hacedoras y gestores se postulen. Tendremos jornadas de socialización presenciales y virtuales para acompañarlos paso a paso en este proceso”.

Fechas clave y Socialización

Apertura de inscripciones: 27 de febrero de 2026 en https://convocatorias.ipcc.gov.co/convocatorias.

Socialización Presencial: Sábado 28 de febrero – 9:30 a.m. (Auditorio Biblioteca Pie de la Popa).

Cierre Festival del Dulce (Circulación): 6 de marzo de 2026 – 4:00 p.m.

Cierre Fiestas y Festivales Comunitarios (Concertación): 11 de marzo de 2026 – 4:00 p.m.