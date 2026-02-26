Transportadores de Boyacá rechazan sorteo impuesto por Holcim

La empresa Holcim Colombia S.A. anunció modificaciones en su modelo operativo en la mina Cerro Volador, ubicada entre Nobsa y Corrales, Boyacá, argumentando razones de rentabilidad y sostenibilidad. Entre las medidas propuestas se encuentra la implementación de un sistema de sorteo para definir qué vehículos continuarán prestando el servicio de transporte de material.

La decisión generó el rechazo inmediato de los transportadores vinculados a la operación minera. En un comunicado, manifestaron que el mecanismo “genera inestabilidad económica y pone en riesgo el sustento de múltiples familias” que dependen directamente de esta actividad.

Aunque los trabajadores aceptaron temporalmente operar con una reducción de 900 toneladas mensuales por vehículo y un flete de 15.512 pesos por tonelada —calculado bajo el sistema oficial CICETAC— advirtieron que estas condiciones no cubren los costos fijos mensuales, lo que produciría un déficit operativo.

Los transportadores insistieron en que no permitirán la exclusión de ningún vehículo y solicitaron garantías para todos los propietarios que han invertido en la actividad. La situación mantiene en alerta a las autoridades locales y podría escalar a un conflicto social si no se alcanza un acuerdo entre las partes.