TransCaribe te escucha: gerente del SITM sostuvo diálogo con usuarios y vecinos del Patio Portal

En un nuevo espacio de “TransCaribe te escucha”, la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez, sostuvo este jueves una reunión con líderes usuarios del sistema y vecinos del sector del Patio Portal, acompañada por la Dirección de Operaciones y el equipo de Gestión Social de la entidad.

El encuentro respondió a la directriz del alcalde Mayor de Cartagena, en el sentido de gobernar escuchando a las comunidades y atendiendo sus requerimientos relacionados con la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

“Seguimos las instrucciones del alcalde Mayor de Cartagena en el sentido de que gobernamos con el oído, siempre escuchamos a las comunidades para atender sus requerimientos dentro de la operación del sistema. Esto se trata de nuestros vecinos, a quienes hemos atendido durante muchos años”, expresó la gerente Ercilia Barrios Flórez.

Durante la reunión, los representantes de las Juntas de Acción Comunal de Terrazas de Granada y sectores aledaños al Patio Portal presentaron inquietudes relacionadas con la habilitación de un acceso adicional o diferente para mejorar el ingreso al Patio Portal, el acondicionamiento de un paradero y el fortalecimiento de la iluminación en el entorno.

Frente al tema de iluminación, la gerente informó que actualmente se adelantan trabajos de modernización en el Portal, especialmente, en la plataforma alta, la plataforma baja y las zonas de acceso. “Va a ser transformada completamente la iluminación, se va a modernizar y va a permitir que ese espacio cuente con mayor luz. El tránsito por las zonas, sobre todo en las noches, va a ser de beneficio para los usuarios del sistema”, señaló.

Los líderes comunitarios destacaron la disposición institucional. “Fuimos muy bien atendidos por la gerente y todo su equipo, así que lo que tenemos es agradecimiento y estamos a la espera de que haya una gestión que corresponda a nuestras necesidades”, manifestó Sigfredo Frías Galvis, líder del barrio Terrazas de Granada.

Asimismo, resaltaron la importancia de este canal directo con la gerencia. “Es el espacio que tenemos como usuarios y como vecinos del Patio Portal directamente con la gerencia de TransCaribe. Que seamos escuchados y quedamos atentos a las respuestas de nuestras peticiones”, afirmó la líder y usuaria del sistema América Pertuz.

En el encuentro también se reiteró el compromiso ciudadano con el sistema. Uno de los líderes, Everardo Blanquicett, anunció su intención de continuar, de manera voluntaria, promoviendo cultura ciudadana en las filas, especialmente en las rutas hacia Bocagrande. “Quiero seguir con este compromiso de manera voluntaria, generando conciencia para que los usuarios respetemos la fila”, expresó.

TransCaribe reafirma su compromiso de mantener abiertos estos espacios de diálogo, fortalecer la articulación con las comunidades vecinas y avanzar en acciones que contribuyan a mejorar la experiencia de los usuarios y la convivencia en el sistema.