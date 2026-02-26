Secuestradas dos personas en La Plata, Huila, exigen dinero por su liberación

Autoridades del Huila confirmaron que el secuestro de dos personas en el occidente del departamento se conoce desde enero y es investigado por el GAULA y la Fiscalía. Foto referencia.

Las autoridades del Huila confirmaron el secuestro de dos personas en el occidente del departamento, un hecho que se habría registrado desde el mes de enero y que estaría relacionado con exigencias económicas por parte de organizaciones armadas ilegales.

La Gobernación del Huila rechazó de manera categórica lo ocurrido y aseguró que se activó un trabajo articulado con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación para lograr la liberación de las víctimas.

“Es un rechazo absoluto el que hace el señor gobernador Rodrigo Villalba Mosquera. Desde el gobierno departamental esperamos no tener un solo secuestro más en nuestro departamento y esperamos que estas dos personas que han sido retenidas por grupos armados sean muy rápidamente liberadas y que estén nuevamente en el seno de su familia, como debe estar cualquier persona en el departamento del Huila”. — La secretaria de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios, Liliana Vásquez Sandoval.

La funcionaria agregó que el departamento cuenta con una Fuerza Pública fortalecida y destacó el acompañamiento permanente del GAULA de la Policía en este caso.

Por su parte, el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila, entregó detalles sobre el caso y confirmó que el hecho se conoció desde enero.

“Desafortunadamente desde el pasado mes de enero se relacionó un hecho donde fueron retenidas inicialmente y secuestradas dos personas por integrantes de organizaciones armadas ilegales en el sector occidente del Huila, hacia el sector de La Plata”. señaló el Coronel.

El oficial explicó que, tras conocerse la situación, la Policía Nacional activó de inmediato el protocolo correspondiente. De manera inmediata, la Policía Nacional a través del GAULA ubicó a los familiares y adelantó las primeras acciones investigativas, luego de que los criminales exigieran la entrega de dinero a cambio de la libertad de las personas.

Añadió que el proceso investigativo se desarrolla en coordinación con la Fiscalía especializada para delitos como el secuestro y la extorsión y el GAULA han realizado la recolección de información y elementos documentales, testimoniales y tecnológicos para dar con la ubicación de estas personas.