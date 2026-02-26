Rescatan a tres adolescentes reclutadas por grupo armado en Florencia-Caquetá

Neiva

En medio de operaciones enfocadas en la protección de la población civil, tropas del Ejército Nacional lograron recuperar a tres menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado en zona rural de Florencia, Caquetá. El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Remolinos, corregimiento Danubio, donde las autoridades venían adelantando labores de seguimiento e inteligencia.

La acción militar fue ejecutada por unidades adscritas a la Décima Segunda Brigada, orgánica de la Sexta División, luego de recopilar información que permitió ubicar a las adolescentes. Según los primeros reportes, las jóvenes habrían sido incorporadas de manera ilegal a una estructura armada residual que delinque en esta región del sur del país.

Según el Brigadier Luis Fernando Salgado, oficial en Caquetá, afirmo que “de acuerdo con lo conocido en el terreno, las menores se acercaron a las tropas sin portar armamento y manifestaron que llevaban cerca de dos meses vinculadas al grupo armado. Los uniformados activaron los protocolos de atención, brindaron asistencia inicial y las trasladaron a un lugar seguro, garantizando su protección.

Posteriormente, se puso en marcha la ruta institucional para el restablecimiento de sus derechos, dejándolas a disposición de las autoridades competentes conforme a la ley. Las Fuerzas Militares reiteraron que estas organizaciones ilegales continúan recurriendo al reclutamiento de niños y adolescentes, exponiéndolos a situaciones de violencia y vulnerando gravemente sus derechos fundamentales.