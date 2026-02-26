Rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar anuncia su retiro

Luego de ocho años al frente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, el rector Alberto Roa Varelo le comunicó al Consejo Superior de la universidad su decisión de retirarse de la Rectoría e iniciar, durante este 2026, un proceso de transición ordenada y planificada hacia un nuevo ciclo de liderazgo en la institución. Desde su llegada a la UTB, en 2018, el rector Roa lideró un proceso de renovación y transformación que ha fortalecido la misionalidad de la institución, incorporando pilares estratégicos que hoy ubican a la universidad como una de las más importantes de Colombia y el Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según explica el rector, este anuncio se enmarca en una visión de madurez institucional, continuidad y concordancia con los principios de buen gobierno corporativo que caracterizan a la UTB. Durante este proceso, el rector continuará ejerciendo plenamente sus funciones, acompañando activamente la transición y garantizando la estabilidad académica y administrativa de la institución.

“Esta decisión nace de una convicción profunda: las instituciones sólidas se fortalecen cuando saben renovarse con visión, planificación y sentido de futuro. La UTB es hoy una universidad sólida, con un proyecto académico y estratégico consolidado, con pertinencia e impacto en el desarrollo de la región y con un equipo humano excepcional y comprometido que garantiza su continuidad y proyección”, afirmó el rector Alberto Roa Varelo.

Un ciclo de transformación y consolidación

Durante la gestión del rector Alberto Roa, la Universidad Tecnológica de Bolívar registró avances significativos en el fortalecimiento de su modelo educativo, la ampliación y diversificación de su oferta académica, el crecimiento de la infraestructura física y tecnológica, la proyección internacional, la investigación y la innovación, la renovación de su imagen y estructura organizacional.

En este marco, la UTB adelantó un ejercicio estratégico integral que permitió repensar su identidad, revalorar sus fortalezas institucionales y reafirmar su propósito misional frente a los retos de la educación superior y las necesidades del entorno. Este proceso condujo a la redefinición de las estrategias de comunicación y mercadeo, y, de manera decisiva, a una transformación innovadora de las estructuras académicas, orientada a potenciar el aprendizaje, la pertinencia y el impacto social de la universidad.

Los resultados de esta visión se materializan en grandes hitos a lo largo de estos ocho años como, por ejemplo, la construcción del moderno edificio Alcatraz, la puesta en operación de la granja solar más grande de Colombia en un campus universitario, el lanzamiento del Aquabus-e, la renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad, los sobresalientes resultados en las pruebas Saber Pro, los altos índices de empleabilidad de los egresados, la creación de las escuelas de pregrado (Ingeniería, Arquitectura y Diseño; Transformación Digital; y Negocios, Leyes y Sociedad), la renovación integral de los planes de estudio y la puesta en marcha de la Vicerrectoría de Autonomía y Éxito Profesional, entre otros avances que consolidan a la UTB como una institución innovadora, pertinente y comprometida con el desarrollo de la región.

La UTB y su visión de futuro

Durante los últimos años la UTB se fortaleció como una universidad moderna, con una estructura organizacional madura, una comunidad académica de alto nivel y una visión clara de desarrollo sostenible y excelencia educativa. El rector Roa agregó que, “la universidad ha alcanzado un nivel de madurez que le permite proyectarse con solidez hacia el futuro. Esta transición abre la oportunidad de iniciar un nuevo ciclo que continuará impulsando el crecimiento, la innovación y el compromiso social que han definido nuestro proyecto educativo”.

Así las cosas, la UTB inicia esta nueva etapa desde una posición de fortaleza institucional, con estabilidad, solidez académica y una clara orientación estratégica. La Universidad reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y el impacto social, con la certeza de que la UTB continuará transformando vidas a través de una educación superior de alta calidad, formando ciudadanos íntegros y líderes responsables, y cumpliendo su misión de aportar de manera decisiva al desarrollo de Cartagena, Bolívar y el Caribe colombiano.