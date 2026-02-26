Policías y comunidad controlan incendio forestal en Calamar

Momentos de angustia se vivieron en el barrio Primero de Enero, en el municipio de Calamar, cuando un incendio forestal comenzó a expandirse rápidamente poniendo en riesgo viviendas cercanas y la tranquilidad de sus habitantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Ante la emergencia, los integrantes de la Estación de Policía de Calamar no lo pensaron dos veces y se convirtieron en verdaderos héroes. Con baldes de agua y el apoyo de la comunidad, enfrentaron las llamas hasta lograr sofocarlas.

El intendente jefe Jesús Fernando Arrautt y los patrulleros Anderson Moreno Barrio, Robin José Osorio y Dallana Aguirre Castaño lideraron la acción, evitando que el fuego se saliera de control en una zona donde no se cuenta con servicio de bomberos.

Según testigos presenciales, al parecer una persona inescrupulosa habría prendido fuego al monte con la intención de hacer salir icoteas para cazarlas y comercializarlas, una práctica ilegal que pone en riesgo el medio ambiente y la vida de los habitantes.

Gracias a la rápida reacción de los uniformados y la colaboración de varios vecinos, el incendio fue controlado antes de que causara mayores afectaciones. La comunidad no dudó en aplaudir el valiente acto de los policías.

“Destacamos el compromiso y la vocación de servicio de nuestros uniformados, quienes actuaron de manera inmediata para proteger la vida, el entorno y la seguridad de la comunidad. No vamos a permitir acciones irresponsables que atenten contra nuestros recursos naturales”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en peligro el medio ambiente o la seguridad ciudadana, recordando que la protección de la fauna y los recursos naturales es responsabilidad de todos.