Policía incautó más de 3.000 dosis de cocaína abandonadas en vía de Bolívar

Los traficantes de droga todos los días buscan estrategias para despistar a las autoridades, pero en esta ocasión no les funcionó. En medio de un operativo de registro y control en la vía Sincelejo – Calamar, uniformados lograron el hallazgo de tres paquetes de clorhidrato de cocaína abandonados en plena carretera.

El procedimiento fue adelantado por la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar de la Policía Nacional de Colombia en el kilómetro 89+550 metros, sector El Palmar, jurisdicción de San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Mientras los policías realizaban labores de prevención y control, observaron una motocicleta en actitud sospechosa antes de llegar al puesto. Al notar la presencia de los uniformados, el conductor dio media vuelta con dirección hacia el municipio de San Juan Nepomuceno.

De inmediato se inició la verificación, pero los ocupantes emprendieron la huida hacia una zona boscosa, no sin antes lanzar una bolsa plástica negra a un costado de la vía.

Al inspeccionar el elemento abandonado, los uniformados encontraron tres paquetes rectangulares envueltos en cinta y bolsa negra, que contenían en su interior una sustancia pulverulenta blanca con olor y características similares al clorhidrato de cocaína.

El peso neto del alijo fue de 3.035 dosis de clorhidrato de cocaína, sustancia que fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso judicial.

“Los delincuentes intentan evadir los controles, pero nuestra presencia en las vías es permanente. Seguimos cerrando el paso al narcotráfico y protegiendo a los bolivarenses”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.