Policía frustró atraco a mano armada en el barrio 13 de Junio

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos sujetos en el barrio 13 de Junio. Los individuos habían cometido un robo minutos antes; sin embargo, la solidaridad de la comunidad permitió la rápida captura de los implicados.

Gracias a la rápida y contundente acción de los uniformados, se inició una persecución que culminó con la captura de ‘Eduar’ y ‘Danier’, de 27 y 20 años, quienes resultaron lesionados por una turba que quería tomar justicia por mano propia, por lo que fue necesario sacarlos del sitio para preservar su integridad física y llevarlos a un centro asistencial. Este hecho quedó registrado en videos que circulan a través de las redes sociales.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola, dos cartuchos y la motocicleta donde se movilizaban los presuntos delincuentes. El celular hurtado, un iPhone, fue recuperado y devuelto a su propietaria, quien agradeció la reacción policial.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

Los capturados presentan nueve (09) anotaciones judiciales como indiciados:

‘Eduar’

– 3 anotaciones por porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (2024, 2025, 2026).

– 1 Anotación por violencia contra servidor público (2022).

– 1 Anotación por fuga de presos (2023).

– 1 Anotación por daño en bien ajeno (2021).

– 1 Anotación por tráfico de estupefacientes (2018).

‘Danier’

– 1 anotación por el delito de porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (2026).

– 1 anotación por hurto calificado (2025).

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, reiteramos el llamado a la comunidad a no tomar la justicia por mano propia; por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena