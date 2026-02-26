Policía Fiscal y Aduanera decomisó mercancía ilegal avaluada en más de $12 mil millones en Bolívar

Uniformados adscritos a la División de Control Operativo Cartagena, en desarrollo de arduos controles aduaneros adelantados en el departamento de Bolívar, lograron la aprehensión de 440.142 unidades de mercancía de procedencia extranjera, entre ellas confecciones, bisutería, perfumería, accesorios para teléfono celular, calzado, medicamentos y juguetería, entre otros artículos.

Durante la verificación a dichas mercancías, se estableció que no contaban con la documentación que acreditara su legal ingreso al territorio nacional. Este resultado representa importantes beneficios para la economía del país, al fortalecer la protección del comercio formal. Asimismo, contribuye al recaudo tributario, evitando la evasión de impuestos y aranceles.

La aprehensión de estas mercancías también protege a los consumidores frente a productos que podrían no cumplir con estándares de calidad y seguridad, especialmente en el caso artículos de uso personal.

La Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna ante la línea Anticontrabando 159 y al correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, donde se garantiza absoluta reserva de la información.