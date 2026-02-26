Personería de Santa Marta coadyuva acción popular para ampliar aplicación de vacuna contra el dengue

La Personería Distrital de Santa Marta, participa como coadyuvante dentro de la acción popular ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que pide, ampliar la cobertura de la vacuna contra el dengue a niños y niñas entre 6 y 16 años.

La actuación cuenta además con el acompañamiento de la Personería Distrital de Barranquilla, y tiene como objetivo principal que se ordene al Ministerio de Salud y Protección Social, transparencia en el cronograma y acceso equitativo a la vacuna contra el dengue conforme a estándares científicos y recomendaciones internacionales.

La solicitud se sustenta en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que priorizan la vacunación en ese grupo etario en zonas de alta transmisión, así como en los estándares técnicos del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI).

Es de recordar que, el Ministerio informó que el Distrito de Santa Marta está entre los dieciocho municipios priorizados a nivel nacional para el inicio de la vacunación escalonada contra el dengue, estrategia que hace parte de un conjunto de intervenciones orientadas a reducir la carga de esta enfermedad y sus graves consecuencias en la población; destinadas inicialmente al inicio a niños y niñas de nueve años, tanto escolarizados como no escolarizados.