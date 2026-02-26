Ministro de Trabajo ordena inspección por fuga de amoníaco en planta de Seatech en Cartagena

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la apertura inmediata de acciones de inspección, vigilancia y control en la planta de Seatech International, planta de atún Van Camp’s, ubicada en Mamonal, Cartagena, tras denuncias sobre una presunta fuga de amoníaco.

Sanguino advirtió que “la vida y la salud de las y los trabajadores no son negociables”, recordando que el amoníaco es un químico corrosivo que puede afectar piel, ojos y pulmones incluso en bajas concentraciones. Según la organización sindical, no sería la primera vez que ocurre un incidente de este tipo y, presuntamente, tras una denuncia anterior se habrían iniciado descargos contra un trabajador.

El ministro enfatizó que las empresas deben prevenir, reconocer y corregir los riesgos laborales, no negarlos ni trasladar la carga a quienes los denuncian. Además, señaló que las represalias contra trabajadores que alertan sobre peligros podrían constituir violaciones a la Ley Laboral.

“Ninguna productividad está por encima de la dignidad humana”, concluyó Sanguino, reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos laborales y la seguridad en el entorno de trabajo.