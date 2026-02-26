Limitar el impacto de publicidad cuando son alimentos no saludables: Barragán sobre energizantes
En 6AMW estuvo Andrés Barragan, secretario general de Consumo y Juego, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo para hablar sobre la prohibición de España del consumo de bebidas energizantes a menores de 16 años
Limitar el impacto de publicidad cuando son alimentos no saludables: Barragán sobre energizantes
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
El Gobierno de España avanza en la regulación del consumo de bebidas energéticas en menores de edad. En entrevista de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, estuvo el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, quien explicó que el Ministerio propuso prohibir la venta de estas bebidas a menores de 16 años y establecer una regulación escalonada hasta los 18, dependiendo de la concentración de cafeína.
La decisión se sustenta en un informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que concluyó que el consumo temprano tiene efectos graves sobre la salud pública.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...