Limitar el impacto de publicidad cuando son alimentos no saludables: Barragán sobre energizantes

Noticia en desarrollo...

El Gobierno de España avanza en la regulación del consumo de bebidas energéticas en menores de edad. En entrevista de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, estuvo el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, quien explicó que el Ministerio propuso prohibir la venta de estas bebidas a menores de 16 años y establecer una regulación escalonada hasta los 18, dependiendo de la concentración de cafeína.

La decisión se sustenta en un informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que concluyó que el consumo temprano tiene efectos graves sobre la salud pública.