La Universidad del Tolima define su futuro: Proceso de inscripción para Rectoría 2026–2030 en marcha

Colombia

La Universidad del Tolima ha dado inicio formal al cronograma para la elección de su próximo Rector(a). Bajo las directrices del Acuerdo N.° 047 de 2025, la institución busca perfiles que lideren el rumbo académico y administrativo durante el cuatrienio 2026–2030, en un proceso que promete transparencia y una participación masiva de todos los estamentos.Según lo anunciado por el acuerdo expedido el 26 de diciembre de 2025 por el Consejo Superior Universitario, los aspirantes podrán realizar su inscripción ante la Secretaría General hasta el 6 de marzo de 2026.Este proceso democrático, participativo y transparente convoca a estudiantes, docentes y graduados a hacer parte activa de la elección del máximo representante académico y administrativo de la Institución para el próximo cuatrienio.

¿Cómo participar?Es importante decir que el proceso de elección se desarrollará en tres fases:Primera fase – Consolidación de candidatos• Inscripción de aspirantes: 19 de enero al 6 de marzo de 2026• Verificación de requisitos: 7 al 12 de marzo de 2026• Publicación de aspirantes habilitados: 13 de marzo de 2026• Reclamaciones: 14 al 16 de marzo de 2026• Respuesta a reclamaciones: 17 y 18 de marzo de 2026• Presentación de aspirantes a la comunidad académica: 19 de marzo de 2026• Exposición de propuestas: 20 de marzo al 8 de mayo de 2026Segunda fase – Consulta a la comunidad• Conformación del censo electoral: 24 de marzo al 8 de mayo de 2026• Consulta virtual a estudiantes: 22 y 23 de mayo de 2026• Consulta virtual a profesores y graduados: 22 o 23 de mayo de 2026• Publicación de resultados: 26 de mayo de 2026Tercera fase – Presentación, elección y designación• Presentación de aspirantes ante el Consejo Superior: 28 de mayo de 2026• Designación de Rector(a): 28 de mayo de 2026Documentos y requisitosLas personas interesadas en postularse podrán consultar y descargar en la página oficial de convocatorias:• El Acta de inscripción de aspirantes• El formato de tratamiento de datos personalesLa reglamentación completa del proceso se encuentra en el Acuerdo N.° 047 de 2025, disponible en la página web www.ut.edu.co.La Universidad del Tolima invita a la comunidad a participar activamente en este importante proceso electoral.