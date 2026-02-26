Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 feb 2026 Actualizado 12:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Juzgado ordena cierre de botadero de basuras en San Andrés, Santander

La comunidad había denunciado los perjuicios ambientales para los estudiantes de un colegio rural.

Bucaramanga

Durante años, los habitantes de San Andrés, uno de los municipios de la provincia de García Rovira, Santander lucharon desde lo jurídico para que se clausurara un botadero de basuras que les causaba problemas.

El sitio a donde iban a parar las basuras de la población era un lote contiguo a una de las sedes del colegio Fray José de las Casas Nova en el sector de la Puerta del Llano.

Cecilia Méndez, líder social de la población informó que una decisión judicial ordenó sellar el lugar.

Lea también: Fallo judicial reconoce que sí hubo despojo de tierras en Girón, Santander

El juzgado primero penal del circuito especializado de Bucaramanga tuteló los derechos fundamentales a la salud “en conexidad con la vida; la educación, dignidad humana y medio ambiente sano de los 49 estudiantes de la sede B del plantel”.

En el fallo se ordena al alcalde de San Andrés, Fredy Antonio Ramírez suspenda la disposición de residuos, basura y cualquier tipo de material en el lote propiedad de la gobernación.

En dos meses, la gobernación de Santander tiene que encerrar el predio con el fin de evitar que vuelvan las malas prácticas.

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Juan Carlos Ordóñez Bermúdez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir