Juzgado ordena cierre de botadero de basuras en San Andrés, Santander

Bucaramanga

Durante años, los habitantes de San Andrés, uno de los municipios de la provincia de García Rovira, Santander lucharon desde lo jurídico para que se clausurara un botadero de basuras que les causaba problemas.

El sitio a donde iban a parar las basuras de la población era un lote contiguo a una de las sedes del colegio Fray José de las Casas Nova en el sector de la Puerta del Llano.

Cecilia Méndez, líder social de la población informó que una decisión judicial ordenó sellar el lugar.

El juzgado primero penal del circuito especializado de Bucaramanga tuteló los derechos fundamentales a la salud “en conexidad con la vida; la educación, dignidad humana y medio ambiente sano de los 49 estudiantes de la sede B del plantel”.

En el fallo se ordena al alcalde de San Andrés, Fredy Antonio Ramírez suspenda la disposición de residuos, basura y cualquier tipo de material en el lote propiedad de la gobernación.

En dos meses, la gobernación de Santander tiene que encerrar el predio con el fin de evitar que vuelvan las malas prácticas.