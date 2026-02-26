Fallo judicial reconoce que sí hubo despojo de tierras en Girón, Santander

Bucaramanga

Un fallo judicial confirmó una condena que viene a confirmar que en 2026 se produjo un despojo de tierras en Girón; de paso castigó a un abogado y a un exfuncionario de la rama que se prestaron para cometer el crimen.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga condenó a Orlando Soto Uribe y al ex secretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe por el delito de fraude procesal.

El Equipo Jurídico “Pueblos” asegura que el proceso penal tiene que ver con la “partición” realizada en el año 2006 del predio conocido como “El Tamarindo”, ubicado en la vereda Palogordo del municipio de Girón.

De ahí se derivó la apropiación de tierras de manera ilegítima y el desplazamiento de familias campesinas. Orlando Soto Uribe inició una demanda de adición a la sucesión en un proceso judicial sin contar con un poder que lo facultaba para ello.

El exsecretario se encargó de tramitar el mencionado proceso con irregularidades y con las se materializaron las pretensiones ilegales que tuvieron como efecto el robo de tierras a los legítimos propietarios, la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.

Durante los años de reclamaciones, se produjeron los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitian, a manos del negocio criminal que inició con el robo de tierras.