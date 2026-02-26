Investigan el homicidio de una mujer trans en Lérida, norte del Tolima

Tolima

Como Melany Hernández fue identificada la mujer trans de 29 años que fue atacada con arma de fuego en el sector de La Ana, en el municipio de Lérida. La víctima falleció minutos después, cuando era trasladada al Hospital Reina Sofía de la localidad.

De acuerdo con el mayor Óscar Ferney Vargas, comandante del Distrito de Policía Lérida, el ataque se registró el miércoles 25 de febrero en vía pública. Hombres armados habrían llegado en una motocicleta y uno de ellos, al parecer, le disparó en al menos cinco ocasiones.

“Esta persona fue trasladada al hospital de Lérida, donde lamentablemente llegó sin signos vitales. Los actos urgentes fueron adelantados por personal del CTI de la Fiscalía, que asumió la inspección técnica del cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios”, señaló el oficial.

La Policía inició las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del crimen. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita esclarecer los hechos. La víctima era reconocida entre la comunidad LGTBIQ+ del municipio.

Otro caso de sicariato en el Tolima

Ese mismo día se registró otro ataque sicarial en el sector conocido como La Invasión, en el municipio de El Espinal, donde un hombre de 30 años, aún sin identificar, resultó herido. La víctima fue trasladada al Hospital San Rafael de esa población, donde los médicos lograron estabilizarlo y salvarle la vida.

En El Espinal fue designado un equipo de Policía Judicial para avanzar en la investigación y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia.