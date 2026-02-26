Flavia Dos Santos será presentadora de los Premios India Catalina 2026

Los Premios India Catalina confirmaron a Flavia Dos Santos como una de las presentadoras oficiales de la ceremonia de su 42ª edición.

Psicóloga, sexóloga, conferencista y figura de la televisión colombiana, Flavia cuenta con más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación nacionales e internacionales.

De origen brasileño, su presencia adquiere un significado especial en esta edición, en la que Brasil es el País Invitado de Honor. Su participación establece un puente simbólico y cultural entre Colombia y Brasil en una gala que celebra la creación audiovisual iberoamericana.

Flavia se une a María José Barraza, también confirmada como presentadora oficial. Ambas conducirán la ceremonia que reconoce lo mejor de la industria audiovisual colombiana y regional.

La edición 2026 amplía su alcance con nuevas categorías que reconocen formatos emergentes y narrativas digitales, entre ellas: Mejor Contenido con Producción Sostenible, Mejor Vodcast Conversacional, Vodcast Favorito del Público, Mejor Video Musical, Mejor Serie de Ficción Vertical y Mejor Corto Vertical.

Asimismo, la categoría Podcast se reorganiza incorporando nuevas distinciones para plataformas y contenidos digitales.

La gala se realizará el 18 de abril de 2026 en la Plaza de la Aduana, en Cartagena de Indias. La transmisión oficial será por TNT y los canales regionales, llevando la ceremonia a toda Iberoamérica.