Fiscalía judicializó a dos personas señaladas de secuestrar a un hombre en Cartagena

Por petición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías de Cartagena impuso medida de aseguramiento en cárcel a José Germán Silgado Alcázar y Manuel Faustino León Mármol, quienes estarían comprometidos en el delito de secuestro. La decisión judicial se refiere a hechos registrados la mañana del pasado 14 de febrero en el barrio Villa Aranjuez de Cartagena, Bolívar.

Información en poder de la Fiscalía demuestra que ese día un hombre salió de su casa a comprar materiales para arreglar una motocicleta, pero no regresó.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, por lo que uniformados del Gaula de la Policía Nacional desplegaron las labores investigativas que permitieron ubicar un inmueble del barrio Policarpa donde se estaría configurando la retención ilegal en contra de su voluntad.

Unidades de la Policía Nacional que llegaron al lugar capturaron a los ahora procesados y lograron rescatar a la víctima, de 38 años, amarrado y tendido en el piso. Ninguno de los procesados admitió el cargo en su contra.