Etcar avanza en el retiro de costra negra en más de 1.500 m2 de muralla

Egresados de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), con la guía de un maestro experimentado y la supervisión de arquitectos restauradores, avanza en la limpieza de la escarpa (superficie muraria) entre los baluartes de San Lucas y de San Pedro Mártir, en el barrio San Diego del Centro Histórico, en cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento de las Fortificaciones planteado por la institución.

La Etcar, entidad delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como encargada de administrar, conservar y poner en valor el patrimonio fortificado de La Heroica, desarrolla esta actividad de manera cíclica cada 2 o 3 años en diferentes sectores de la muralla, para retirar las impurezas como polvo y hongos, que se alojan en las oquedades (espacios huecos) de su superficie, por efecto de la humedad, las lluvias ácidas y el smog.

Utilizando cepillos de cerdas plásticas, se inicia la actividad con una limpieza en seco, luego se humedece la superficie con una solución de agua y jabón neutro mientras se continúa el cepillado, y se finaliza enjuagando el muro con la aplicación de agua limpia, garantizando un procedimiento poco abrasivo.

El líder del área de Obras de la Etcar, Maro Zapateiro Altamiranda, explica “De no ser retirada la costra, la superficie muraria detrás de ella podría meteorizarse (degradarse) y debilitarse, por lo cual es conveniente hacer el retiro o limpieza de este material de forma cíclica, tal como lo hemos venido haciendo desde años anteriores por su parte, el director de la institución, Jorge Redondo Suárez, destaca

“El trabajo arduo y especializado de los egresados de la Escuela Taller es motivo de orgullo para nuestra institución, ya que gracias a la formación recibida en oficios enfocados en la conservación del patrimonio, aportamos a la movilidad social en el territorio cartagenero, beneficiando cientos de familias al año, y garantizamos el buen estado de nuestras fortificaciones”.