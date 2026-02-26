En operativo conjunto, decomisan carne de animales silvestres e Cartagena.

En una operación conjunta orientada a la protección de los recursos naturales, la Guardia Ambiental de Colombia, en apoyo al Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, la Armada Nacional y la Policía Ambiental, participó en un operativo de control a la movilización y comercialización de productos maderables y no maderables en la ciudad, lográndose la captura de una persona y el decomiso de carne de especies de fauna silvestre que pretendía ser comercializada en Cartagena.

Durante el operativo, a tempranas horas del día en un sector de la Zona Industrial de Mamonal, además de verificar la documentación de camiones transportadores de maderas, las autoridades inspeccionaron varios buses municipales, en uno de los cuales se transportaba la carne animal.

Este operativo forma parte de las estrategias de vigilancia permanentes para frenar el tráfico ilícito de biodiversidad, una actividad que no solo pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas locales sino que también conlleva severas sanciones penales y administrativas, según la normativa ambiental vigente.

La Guardia Ambiental de Colombia reitera su compromiso con la preservación del patrimonio natural y hacen un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de comprar o consumir productos derivados de la fauna silvestre, denunciando cualquier actividad sospechosas.