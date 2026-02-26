El plan de este fin de semana es en la Plaza de Variedades de Cartagena: Dj Dever y sus amigos

La Plaza de Variedades de Cartagena, en el Parque Espíritu de Manglar, se prepara para un fin de semana lleno de bienestar y por supuesto buena música; uno de los shows principales estará a cargo de Dj Dever, que convocará a artistas y Dj’s reconocidos de la ciudad en un gran encuentro que él mismo ha bautizado como La unión en la Plaza, este domingo 1 de marzo.

La programación gratuita arranca este viernes 27 de febrero a las 5:30 p.m. con una jornada de rumbaterapia a cargo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), seguida a las 6:30 p.m. por una presentación especial del Trío Musical del IPCC.

El sábado 28 de febrero, la invitación a la salud inicia desde las 6:00 a. m. con Madrúgale a la salud liderada por el IDER.

Rueda de Bullerengue, la plaza es de todos y para todos

En la tarde del sábado, en aras de exaltar la tradición ancestral. a partir de las 5:00 p. m., el protagonismo será para el conversatorio y la Rueda de Bullerengue, un espacio autogestionado por el colectivo bullerenguero con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

Esta jornada contará con la presencia estelar de la maestra y cantadora Emelia Reyes “La Burgo”, quien junto a Vivian Pérez e Irving Vanegas, compartirá sus experiencias significativas alrededor de este saber ancestral en una tarde donde el cuero llama y el corazón responde.

Wakanda en la Plaza de Variedaded

Finalmente, el domingo 1 de marzo, la plaza vibrará con el género urbano. Desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., los asistentes disfrutarán de la increíble presentación en vivo de DJ Dever y sus amigos, quienes deleitarán a todos con sus mejores éxitos musicales. Este evento es público y gratuito.

“Estamos felices de ver cómo la Plaza de Variedades se llena de vida y contenido para nuestra gente. Queremos que este espacio sea el punto de encuentro donde el cartagenero se sienta orgulloso de lo que tiene. Este fin de semana es la muestra perfecta de ello: deporte para madrugar, tradición para el atardecer y música para celebrar nuestra identidad. Invitamos a todas las familias a que se apropien de este lugar que es suyo”, dijo el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, Lucy Espinosa, Directora del Instituto del Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC):

“Para el IPCC es fundamental abrir escenarios donde nuestras tradiciones tengan el lugar que merecen. Iniciar este viernes con la versatilidad de nuestro Trío Musical del IPCC, continuar el sábado con la maestría de ‘La Burgo’ en el bullerengue y cerrar con el talento contemporáneo de DJ Dever, nos permite conectar a todas las generaciones. La cultura es el alma de esta Plaza de Variedades y queremos que cada ciudadano venga a cantar, a bailar y a dejarse envolver por este escenario místico y maravilloso”.

Con esta variada programación, la Plaza de Variedades se consolida como el nuevo punto de encuentro preferido por los cartageneros, donde la brisa de la Laguna del Cabrero y el talento local son los protagonistas. La invitación queda abierta para que todas y todos se acerquen este fin de semana con entrada libre, disfruten de la oferta gastronómica y, se apropien de este espacio diseñado para el sano esparcimiento y la alegría colectiva.