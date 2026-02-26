Educación con futuro: Jorge Artel se transforma y fortalece la Media Técnica

El pasado lunes, 23 de febrero, la Alcaldía Mayor de Cartagena entregó oficialmente la I. E. Jorge Artel, ubicada en la Vía Perimetral, completamente reconstruida. La intervención incluyó la recuperación integral de aulas, adecuación de zonas exteriores y la construcción de un auditorio cubierto multifuncional. Con estos nuevos espacios, la institución no solo mejora sus condiciones, sino que amplía su capacidad para recibir a más estudiantes.

“Esto es inversión social real. Aquí hay una decisión clara de invertir donde más se necesita, de cerrar brechas y de devolverle la dignidad a nuestros niños y jóvenes. La educación es la herramienta más poderosa para transformar a Cartagena, y cada peso invertido en un colegio es una apuesta directa por el futuro de la ciudad. Esto no es un discurso, es una realidad que empieza a cambiar vidas desde hoy”, manifestó el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Pero más, allá de la nueva infraestructura, uno de los pilares de esta reapertura es el fortalecimiento de la Media Técnica desde los grados 10° y 11°, articulada con el SENA – Centro de Comercio y Servicios. Esta apuesta está pensada para ir más allá de la formación básica tradicional y abrir posibilidades reales de inserción laboral para los estudiantes una vez culminen su bachillerato.

La formación técnica laboral en áreas administrativas y tecnológicas permitirá que los jóvenes no solo se gradúen como bachilleres, sino con competencias certificadas en campos como análisis de datos y programación de software, proceso que inició el año anterior con más de 40 estudiantes y que continuará fortaleciéndose desde el mismo momento en que la institución reabre sus puertas.

El rector de la Institución Educativa Jorge Artel, José Santos Barrios Salas, explicó que este proceso ya arroja resultados concretos. “Hoy sí podemos decir que esta institución cumple las condiciones para fortalecer la educación más allá de la básica secundaria. Con la Media Técnica estamos logrando que nuestros estudiantes salgan con conocimientos aplicados, con certificaciones y con una visión más clara de lo que quieren hacer después del grado 11. Eso cambia sus posibilidades y les abre nuevos caminos”.

Esta apuesta hace parte de la estrategia de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación Distrital, consolidada desde 2025 para que los colegios públicos formen más allá de lo básico y permitan a los estudiantes graduarse con competencias certificadas y rutas claras hacia la educación superior, a través de programas como “La U a tu Localidad”, que lleva carreras técnicas, tecnológicas y profesionales a las instituciones en jornadas complementarias, ampliando oportunidades en sus propios territorios.

Cuando inició el actual Gobierno distrital, Cartagena contaba con 15 instituciones articuladas bajo este modelo de Media Técnica. Hoy la ciudad alcanza 38 colegios vinculados, incluyendo al Jorge Artel como una de las apuestas estratégicas en esta nueva etapa de expansión.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, destacó que la transformación va más allá de la infraestructura:

“No solo estamos entregando espacios renovados, estamos ampliando oportunidades reales para nuestros estudiantes. Este colegio atiende desde los tres años de edad hasta la media técnica, porque entendemos que la educación no termina en grado 11. Hoy avanzamos en la articulación con universidades para que nuestros jóvenes puedan continuar su formación aquí mismo, en su territorio, con una ruta clara hacia la educación superior”.

Para este 2026, la institución ampliará su oferta con nuevas líneas en Administración Deportiva, Asesoría Comercial, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, y Asistencia Administrativa.

Desde la reapertura también se inició el proceso de articulación con universidades como Unicolombo y Unitecnar, con el propósito de que, desde el segundo semestre, los estudiantes puedan acceder a formación profesional en jornadas de tarde, noche y fines de semana, fortaleciendo la continuidad hacia la educación superior sin salir de su territorio.

La Institución Educativa Jorge Artel marca apenas el inicio de una serie de renovaciones que seguirá transformando la infraestructura educativa pública del Distrito, luego de años en los que no se garantizaban condiciones dignas para el aprendizaje.