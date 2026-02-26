De la formalidad a la estrategia: Cámara Preferencial impulsa la movilidad empresarial en Cartagena

En Cartagena existen más de 41.000 empresas activas en el Registro Mercantil. Todas comparten un punto de partida fundamental: la matrícula mercantil, el instrumento que formaliza su actividad y les permite operar con respaldo legal y seguridad jurídica.

La matrícula no es un simple trámite. Es el primer acto de confianza de un empresario en su propio proyecto.En 2025, esa confianza se reflejó en la creación de 9.517 nuevas empresas, un crecimiento del 11 % frente al año anterior, y un aumento del 6% en el total de empresas activas en la jurisdicción. El tejido empresarial crece y se fortalece.

Pero en un entorno cada vez más competitivo, muchas compañías están dando un paso adicional: pasar de la formalidad a la estrategia.Actualmente, 1.034 empresas forman parte del programa de afiliados de la Cámara de Comercio de Cartagena denominado

Cámara Preferencial, conformando una comunidad empresarial que decidió fortalecer su vinculación con la Cámara de Comercio de Cartagena y aprovechar herramientas diseñadas para potenciar su crecimiento.La diferencia no está en cumplir o no cumplir. Está en cuánto quiere crecer cada empresa.La matrícula consolida la formalidad y protege el negocio. La Afiliación Cámara Preferencial amplía capacidades, conecta oportunidades y fortalece el posicionamiento empresarial dentro del ecosistema regional.

Se trata de una apuesta por la movilidad empresarial: la posibilidad real de mejorar desempeño, escalar operaciones, ampliar mercados y optimizar estructuras de costos a través de beneficios concretos.

El portafolio de Afiliados Cámara Preferencial incluye:

Capacitaciones gratuitas en temas estratégicos Webinars especializados 10 % de descuento en asesorías empresariales 10 % de descuento en diplomados, programas de alto valor y eventos 30 % de descuento en alquiler de salones Descarga gratuita de certificados Acceso a bases de datos empresariales atención preferencial en servicios institucionales Para muchas empresas, estos beneficios representan ahorro directo, acceso a conocimiento actualizado y oportunidades de relacionamiento que impactan su competitividad.

Cámara Preferencial es una apuesta por un Caribe más competitivo.

No hablamos solo de beneficios, hablamos de crear un ecosistema empresarial sólido que impulse la movilidad empresarial, fortalezca capacidades y genere condiciones reales para que nuestras empresas crezcan y se consoliden”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

¿Quiénes pueden afiliarse?

Las empresas interesadas deben contar con mínimo dos años consecutivos matriculadas en el registro mercantil, haber ejercido actividad mercantil durante ese periodo, renovar oportunamente entre el 1 de enero y el 31 de marzo y, en el caso de personas jurídicas, tener además mínimo dos años de inscripción de los libros correspondientes. El proceso contempla revisión interna y validación por parte del Comité de Afiliados.

La Cámara de Comercio de Cartagena reafirma así su compromiso con el fortalecimiento empresarial del territorio: acompañar a las empresas desde su formalización hasta su consolidación, brindando herramientas para que no solo existan en el mercado, sino que crezcan, se conecten y lideren.En un entorno dinámico, la matrícula es el punto de partida.La afiliación es la decisión de potenciar el camino.