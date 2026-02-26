Confirman fiebre amarilla en mono muerto hallado en Palermo y piden vacunación urgente en el Huila

Mono nocturno hallado muerto en Palermo dio positivo para fiebre amarilla, confirmando la circulación del virus en el Huila. Foto referencia.

La Secretaría de Salud del Huila confirmó la presencia del virus de la fiebre amarilla en el municipio de Palermo, tras el hallazgo de un mono nocturno muerto en un asentamiento urbano. El caso fue verificado por el Instituto Nacional de Salud luego de la toma de muestras realizada en articulación con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).

El secretario de Salud departamental, César Germán Roa Trujillo, explicó que este resultado confirma que el virus está activo en la Cordillera Central, lo que incrementa el riesgo de transmisión, especialmente por la cercanía con zonas pobladas.

La principal preocupación de las autoridades es que el virus pueda urbanizarse, teniendo en cuenta que Palermo apenas alcanza un 62 % de cobertura en vacunación contra la fiebre amarilla, muy por debajo del 90 % recomendado para prevenir brotes.

Ante este panorama, se inició un plan de contención con la Alcaldía, la red hospitalaria y los equipos de salud para intensificar la vacunación, el control del mosquito transmisor y las acciones de vigilancia epidemiológica en el municipio.

El funcionario advirtió que, de presentarse casos en humanos, el Ministerio de Salud podría imponer medidas sanitarias como la cancelación de ferias, fiestas y eventos masivos en el departamento.

La alerta también se sustenta en la situación regional. En el Tolima se han registrado 25 casos y 14 fallecidos por fiebre amarilla en lo corrido de 2026, con una letalidad superior al 50 %, principalmente en personas no vacunadas.

Las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía a vacunarse o revacunarse si han pasado más de diez años desde la aplicación, eliminar criaderos de mosquitos, el mismo vector que transmite el dengue, y reportar a las autoridades cualquier primate enfermo o muerto sin manipularlo.

El secretario enfatizó que los monos no son responsables de la enfermedad. “Son víctimas, igual que los humanos. Ellos no tienen vacuna, nosotros sí”, señaló.