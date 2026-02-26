Cilindro alusivo al ELN apareció en un barrio de Natagaima, Tolima

Tolima

En la mañana de este jueves 26 de febrero fue hallado un cilindro con mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en plena vía pública del barrio Murillo Toro, en el municipio de Natagaima, sur del Tolima. El hecho generó conmoción entre los habitantes del sector.

La alcaldesa de Natagaima, Astrid Pava, indicó a Caracol Radio que el objeto, de color amarillo y con mensajes relacionados con el grupo guerrillero, fue instalado en la carrera Tercera entre calles Segunda y Primera.

“La zona fue acordonada y la Policía está en el proceso de investigar para determinar si el objeto contiene explosivos. Cuando terminen, espero que me den a conocer lo que encontraron”, puntualizó la mandataria.

De acuerdo con la alcaldesa, existe zozobra y expectativa en el municipio, especialmente entre los residentes del barrio Murillo Toro. “La gente está a la expectativa porque encontrar algo así genera pánico e incertidumbre, pero estamos en manos de la Policía y el Ejército, que realizarán los procedimientos respectivos para establecer de dónde proviene este artefacto”, señaló.

En ocasiones anteriores, las autoridades del Tolima han negado la presencia del ELN o del Clan del Golfo en el departamento, por lo que podría tratarse de una maniobra intimidatoria o distractora.

Se espera el reporte oficial de las Fuerzas Armadas o de la Gobernación del Tolima. Entretanto, los residentes del sector fueron evacuados de manera preventiva y la zona permanece bajo custodia de las autoridades.