Cartagena tendrá un nuevo puente Las Palmas para mejorar la conexión entre Manga y el Pie del Cerro

Para el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Concejo Distrital, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz presentará el proyecto de acuerdo que permitirá incorporar los recursos para la reconstrucción del puente de Las Palmas, una obra de gran importancia para la conexión entre Manga y el Pie del Cerro, que responde al crecimiento urbano de este sector y a la necesidad de contar con infraestructura segura y de largo plazo.

Esta intervención, que será ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y que ya cuenta con estudios y diseños, solucionará los riesgos estructurales existentes y transformará la movilidad en un punto neurálgico que comunica a Manga con el parque del Reloj Floral, el Castillo San Felipe de Barajas, el Parque Espíritu de Manglar, el cordón amurallado, el aeropuerto, la zona norte, entre otros.

El nuevo puente tendrá una solución estructural basada en dos box culverts que permitirán el paso de cuatro carriles vehiculares, aumentando la capacidad de la vía y organizando de manera más eficiente los flujos de tráfico.

Uno de estos carriles será exclusivo en sentido Manga – Avenida del Lago y operará sin semáforo, lo que permitirá una circulación continua y reducirá los tiempos de desplazamiento. Los carriles centrales mantendrán su funcionamiento actual, mientras que sobre el costado de la laguna se recuperará un carril destinado únicamente al tránsito peatonal, mejorando la seguridad y la accesibilidad para los ciudadanos.

Infraestructura planificada que transforma la ciudad

El alcalde Dumek Turbay destacó que este proyecto hace parte de la planificación vial que requiere una ciudad en expansión y que apunta a ofrecer soluciones reales a la movilidad: “Estamos estructurando obras que no solo resuelven necesidades actuales, sino que preparan a Cartagena para las próximas décadas”.

La reconstrucción del puente de Las Palmas se suma al paquete de proyectos estratégicos que el Gobierno distrital impulsará ante el Concejo para este nuevo periodo. Se trata de una obra diseñada con visión de futuro, con una proyección de funcionalidad de 30 años.

Con este proyecto, la administración del alcalde Dumek Turbay continúa pasando de la planeación a la ejecución, llevando soluciones concretas a puntos críticos de la ciudad y avanzando en la construcción de una Cartagena mejor conectada.